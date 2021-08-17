По итогам обысков в управлениях Святошинской и Соломенской районных государственных администраций, сообщено о подозрении лицам, причастным к присвоению и растрате средств столичного и государственного бюджетов. Об этом сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.

«По результатам следственных действий Киевской городской прокуратурой 17 августа 2021 года сообщено о подозрении начальнику управления образования Святошинской РГА, который, достоверно зная о том, что внесенные подрядчиком сведения об объемах проведенных работ являются завышенными, подписал документы о перечислении подрядной организации почти 2 млн грн. из городского бюджета», - написала она в Facebook.

Убытки подтверждены выводами экспертов.

Соломенской окружной прокуратурой города Киева в рамках расследования производства о хищении средств, выделенных на ремонт асфальтового покрытия придомовых территорий, сообщено о подозрении начальнику управления ЖКХ, подрядчику и инженеру технадзора. Указанные должностные лица подписали акты выполненных работ по завышенным объемам и стоимости, чем нанесли ущерб местному бюджету почти на 1,3 млн гривен.

В рамках других уголовных производств в ближайшее время также будет дана правовая оценка действиям должностных лиц коммунальных и коммерческих предприятий, задействованных в схемах хищения средств территориальной общины.