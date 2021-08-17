также в разделеМир
Столтенберг: Коллапс в Афганистане произошел быстрее, чем ожидалось 23
В Германии настоятельно рекомендуют вакцинировать подростков от 12 лет 8
Немецкий самолет смог эвакуировать из Кабула всего 7 человек 27
Боба Дилана обвинили в изнасиловании ребенка 22
В РФ разбился опытный военно-транспортный самолет, погибли 3 человека 27
В Турции сгорели четыре туристических катера 38
ЕС усилит противодействие наплыву мигрантов из Беларуси 15
«Талибан» объявил в Афганистане всеобщую амнистию 95
Джонсон инициировал виртуальную встречу G7 из-за Афганистана 14
На Шри-Ланке глава Минздрава одобряла колдовство для борьбы с COVID-19 13
В Кабуле остались посольства только трех стран 79
Совбез ООН призвал создать в Афганистане единое правительство 20
Байден прокомментировал захват «Талибаном» власти в Афганистане 42
Меркель: Мы ошиблись в оценках ситуации в Афганистане 56
Красный Крест не собирается уходить из Афганистана 116
Генсек ООН призвал мир сплотиться для подавления глобальной теругрозы в Афганистане 20
NASA: К Земле приближается еще один крупный астероид 76
У Байдена раскритиковали военных Афганистана за отказ защищать страну 24

Движение «Талибан» приказало своим боевикам не входить в дипломатические здания и гарантировать безопасность иностранцев в Афганистане.

Об этом сообщает Укринформ  со ссылкой на Reuters.

Боевикам также запретили препятствовать движению транспорта посольств и иностранцам заниматься своими делами.

«Членам «Талибана» предписано на всех уровнях уважать присутствие любой страны в Афганистане», - заявил высокопоставленный представитель движения.

В то же время, по информации KP, сегодня в Кабуле женщины провели демонстрацию, требуя выделить для женщин часть должностей в будущем правительстве.

В провинции Кунар участники демонстрации требовали сохранить флаг бывшего афганского правительства.

Как сообщалось, «Талибан» захватил контроль над всеми ключевыми городами Афганистана, включая столицу Кабул. Боевики утверждают, что получили контроль над 90% государственных учреждений Афганистана.

Представитель политического офиса «Талибана» Мухаммед Наим заявил о «завершении войны» в Афганистане. Он отметил, что ни одна дипломатическая организация не подвергалась нападениям.

Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну после того, как талибы без боя вошли в Кабул.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

6
Теги