Движение «Талибан» приказало своим боевикам не входить в дипломатические здания и гарантировать безопасность иностранцев в Афганистане.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

Боевикам также запретили препятствовать движению транспорта посольств и иностранцам заниматься своими делами.

«Членам «Талибана» предписано на всех уровнях уважать присутствие любой страны в Афганистане», - заявил высокопоставленный представитель движения.

В то же время, по информации KP, сегодня в Кабуле женщины провели демонстрацию, требуя выделить для женщин часть должностей в будущем правительстве.

В провинции Кунар участники демонстрации требовали сохранить флаг бывшего афганского правительства.

Как сообщалось, «Талибан» захватил контроль над всеми ключевыми городами Афганистана, включая столицу Кабул. Боевики утверждают, что получили контроль над 90% государственных учреждений Афганистана.

Представитель политического офиса «Талибана» Мухаммед Наим заявил о «завершении войны» в Афганистане. Он отметил, что ни одна дипломатическая организация не подвергалась нападениям.

Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну после того, как талибы без боя вошли в Кабул.