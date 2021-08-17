Движение «Талибан» приказало своим боевикам не входить в дипломатические здания и гарантировать безопасность иностранцев в Афганистане.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.
Боевикам также запретили препятствовать движению транспорта посольств и иностранцам заниматься своими делами.
«Членам «Талибана» предписано на всех уровнях уважать присутствие любой страны в Афганистане», - заявил высокопоставленный представитель движения.
В то же время, по информации KP, сегодня в Кабуле женщины провели демонстрацию, требуя выделить для женщин часть должностей в будущем правительстве.
В провинции Кунар участники демонстрации требовали сохранить флаг бывшего афганского правительства.
Как сообщалось, «Талибан» захватил контроль над всеми ключевыми городами Афганистана, включая столицу Кабул. Боевики утверждают, что получили контроль над 90% государственных учреждений Афганистана.
Представитель политического офиса «Талибана» Мухаммед Наим заявил о «завершении войны» в Афганистане. Он отметил, что ни одна дипломатическая организация не подвергалась нападениям.
Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну после того, как талибы без боя вошли в Кабул.
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