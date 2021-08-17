также в разделеСтолица
«95 квартал устраивать не позволим»: Кличко поручил убрать инсталляции на Аллее Героев Небесной сотни 59
Активисты снесли скандальную инсталляцию на Аллее Героев Небесной Сотни 169
В Киеве на Аллее Героев Небесной Сотни установили инсталляцию, посвященную СССР 83
«$70 тысяч за ребенка»: в киевской клинике торговали младенцами 15
В Киеве за сутки обнаружили 127 больных COVID-19 8
В Киеве за сутки обнаружили 59 больных коронавирусом 9
Грузовикам сегодня запретят въезжать в Киев 15
В Киеве 23 и 24 августа не будут вакцинировать население 13
На День Независимости перекроют центр Киева 12
Полиция проверяет обстоятельства инцидента с Беленюком в центре Киева 220
На Беленюка пытались напасть в центре Киева 56
Цена электроэнергии в Украине выросла на 4,7% 21
Оригинал Конституции Пилипа Орлика выставили в Софийском соборе 45
В Киеве за сутки обнаружили 166 больных коронавирусом 12
В Киеве возле ресторана произошла драка со стрельбой 25
На время возможного локдауна в Киеве заблокируют проездные 21
В центре Киева на три дня ограничат движение 16
Мост Патона планируют расширить 17

Сотрудники Подольской окружной прокуратуры города Киева осуществляют обыски в помещениях коммунального предприятия «Киевкоммунсервис», сообщила пресс-служба КГГА.

Обыски проводят в соответствии с постановлением Подольского районного суда с целью отыскания и изъятия вещей, предметов и документов, имеющих значение вещественных доказательств в рамках уголовного производства, что касается, в частности, деятельности контрагентов коммунального предприятия.

Работники «Киевкоммунсервиса» предоставляют всю необходимую информацию и сотрудничают со следствием.

«Эти обыски направлены не только на дискредитацию конкретного предприятия, но и всей столичной власти. Ведь многочисленные обыски на коммунальных предприятиях и в структурных подразделениях КГГА являются явным системным давлением и политической акцией, направленной на дестабилизацию работы городского хозяйства», - заявили в Киевской городской государственной администрации.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1636 грн.
11
Теги