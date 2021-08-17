Сотрудники Подольской окружной прокуратуры города Киева осуществляют обыски в помещениях коммунального предприятия «Киевкоммунсервис», сообщила пресс-служба КГГА.

Обыски проводят в соответствии с постановлением Подольского районного суда с целью отыскания и изъятия вещей, предметов и документов, имеющих значение вещественных доказательств в рамках уголовного производства, что касается, в частности, деятельности контрагентов коммунального предприятия.

Работники «Киевкоммунсервиса» предоставляют всю необходимую информацию и сотрудничают со следствием.

«Эти обыски направлены не только на дискредитацию конкретного предприятия, но и всей столичной власти. Ведь многочисленные обыски на коммунальных предприятиях и в структурных подразделениях КГГА являются явным системным давлением и политической акцией, направленной на дестабилизацию работы городского хозяйства», - заявили в Киевской городской государственной администрации.