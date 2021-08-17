Президент Владимир Зеленски подписал указ о конкурсе для отбора кандидатур на должность судьи Конституционного суда по президентской квоте, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Соответствующим указ № 365/2021 «Вопросы конкурса для отбора кандидатур на должность судьи Конституционного суда Украины в отношении лиц, которых назначает президент Украины», утверждено положение о проведении открытого конкурса по отбору кандидатур на должность судьи КСУ относительно лиц, назначаемых президент, а также персональный состав конкурсной комиссии.

«Впервые за время деятельности Конституционного суда кандидатуры на должность судьи по квоте главы государства будут избираться в прозрачном конкурсном процессе и без всякого политического влияния. Это гарантирует, что для Конституционного суда начинается новая история работы, которая будет образцом для судебной системы и будет базироваться на принципах правовой определенности, политической беспристрастности, прозрачности и системности», – отметили в ОП.

«Начав прозрачный отбор судей Конституционного суда на открытом конкурсе профессиональной и независимой конкурсной комиссией, создаем основу, чтобы просто не могло быть назначений, как раньше, то есть в ручном или коррумпированном режиме или вызывающих недоверие», - отметил Зеленский.

Конкурсная комиссия должна разместить на сайте официального интернет-представительства президента объявление о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность судьи Конституционного суда в отношении лиц, которых назначает глава государства, а также обеспечить проведение на конкурсной основе отбор кандидатур.

Что касается персонального состава конкурсной комиссии из семи членов, то следует отметить, что трое из них являются известными и уважаемыми международными экспертами, а еще четверо - ведущими национальными юристами Украины с признанным авторитетом.

«Сочетание международных и национальных специалистов в составе комиссии обеспечит максимальное доверие к процедуре отбора и гарантирует, что все участники конкурса получат равные условия», - подчеркнул президент.

В состав конкурсной комиссии вошли:

- Мирослав Выжиковски, доктор юридических наук, профессор Варшавского университета, судья Конституционного трибунала Польши (2001-2010), член Panel 255 - совещательного органа Европейского Союза по вопросам отбора судей в высшие судебные институтов ЕС;

- Дмитрий Кухнюк, кандидат юридических наук, доцент кафедры нотариального, исполнительного процесса и адвокатуры, прокуратуры, судоустройства Института права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко;

- Дмитрий Лукьянов, доктор юридических наук, доцент, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины, заведующий кафедрой международного частного права и сравнительного правоведения Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого;

- Александр Скрипнюк, доктор юридических наук, профессор, академик Национальной академии правовых наук Украины, заместитель директора Института государства и права имени Корецкого;

- Спиридон Флагоитис, профессор, директор Европейской организации публичного права;

- Богдан Футей, доктор права, профессор, судья Федерального суда претензий США;

- Артем Янчук, доктор юридических наук, профессор кафедры международного права и сравнительного правоведения факультета международных отношений Национального авиационного университета.