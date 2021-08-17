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В Верховной Раде предлагают, чтобы кандидаты на должность заместителей министра имели не менее десяти лет совокупного стажа профессиональной деятельности.

Как сообщается на официальном сайте парламента, зарегистрирован проект закона «О внесении изменений в закон Украины «О центральных органах исполнительной власти» относительно определения требований к лицу, которое назначается на должность первого заместителя министра или заместителя министра» (№ 5846-1).

В настоящее время текст законопроекта еще не обнародован.

Один из авторов законопроекта народный депутат Ольга Совгиря (фракция «Слуга народа») сообщила, что проектом предусматривается дополнительное требование к лицам, которые будут назначаться на должности первого заместителя министра или заместителя министра, передает УНИАН

Они должны иметь не менее десяти лет совокупного стажа профессиональной деятельности в одной или нескольких сферах, обеспечение формирования и реализация государственной политики в которой (в которых) определяется соответствующим министерством.

«Это обеспечит повышение уровня квалификационных требований к лицам, которые назначаются на должности первых заместителей министров или заместителей министров, что будет способствовать привлечению к работе министерств лиц с опытом работы в сфере деятельности министерств. Будет способствовать налаживанию коммуникации и привлечению к сотрудничеству с министерством других профильных специалистов в соответствующей отрасли», - пояснила она.
ForUm

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