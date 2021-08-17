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В Ивано-Франковской области 11 человек после свадьбы попали в больницу с отравлением, сообщает пресс-служба ГосЧС. 

16 августа в ГосЧС поступила информация, что в период с 13 по 16 августа в Яремчанскую центральную городскую больницу и Ивано-Франковскую областную клиническую инфекционную больницц с предварительным диагнозом острый гастроэнтерит госпитализированы 11 человек, из них 3 детей (2004 - 2010 г.р.), которые 11 августа праздновали свадьбу в с. Поляница Надвирнянского района.

Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.
ForUm

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