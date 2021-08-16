Средневзвешенная стоимость природного газа на европейских хабах до границы Украины, законтрактованного на сентябрь, достигла 18,36 грн за куб. м.

Об этом свидетельствуют данные Украинской энергетической биржи, сообщает УНИАН.

Цена газа указана за сделки по предоплате с учетом НДС.

Относительно августа, когда стоимость голубого топлива по предоплате составила 11,67 грн за куб. м, цена выросла на 57,2%.

Увеличение цены на природный газ в Украине происходит на фоне роста котировок в Европе из-за низких запасов газа в европейских хранилищах и нежелания российского «Газпрома» увеличивать транзит газа через украинскую газотранспортную систему.

Цены на газ в нашей стране коррелируют с европейскими хабами, поскольку Украина - интегрированная часть европейского газового рынка с 2015 года и импортирует из Европы около 30% от общего объема потребления.

Из-за крайне высокой цены газовые трейдеры закупают минимальные объемы ресурса, что может спровоцировать дефицит голубого топлива для нужд населения и теплокоммунэнерго.