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Боевики радикального движения Талибан заявили, что взяли контроль над всей территорией Афганистана.

Об этом сообщает Al Arabiya.

Афганское правительство пообещал мирно передать власть Талибану после того, как боевики группировки захватили большую часть страны и 15 августа начали наступление на столицу - город Кабул.

Талибы уже начали процесс формирования временного правительства. Главой нового переходного правительства назначат Али Ахмада Джалали - бывшего главу МВД Афганистана. Лидером страны станет глава политического офиса талибов в Катаре мулла Барадар.

В воскресенье, 15 августа, боевики радикального движения Талибан начали наступление на столицу Афганистана город Кабул. Они вошли в отдаленные районы на окраинах города после чего руководство талибов приказало приостановить наступление и начало переговоры о мирной сдаче города.

Напомним, в Кабул прибыли тысячи людей, чтобы спастись.
ForUm

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