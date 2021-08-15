Ряд северных, восточных и центральных областей Украины предупредили о чрезвычайной пожарной опасности. Лесные пожары могут вспыхнуть 15 и 16 августа.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
Сегодня, 15 июля, чрезвычайный уровень пожарной опасности будет преобладать в:
Харьковской;
Луганской;
Сумской;
Полтавской;
Черниговской;
Киевской;
Ровенской;
Винницкой областях.
Чрезвычайный уровень пожарной опасности будет преобладать и завтра в северных, центральных, Тернопольской, Хмельницкой, Харьковской и Луганской областях.
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