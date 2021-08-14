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В Киеве на Крещатике состоится парад к 30-й годовщине Дня независимости. В нем примут участие военные, самолеты, а также покажут оружие и технику.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Так, 24 августа на параде в центре столицы будет три колонны - пешая, воздушная и механизированная.

В этом году в военном параде примут участие:

более 5 тысяч военных,

более 50 летательных аппаратов,

400 единиц оружия и техники.

«Киевляне и гости города, если мы увидите на улицах столицы колонну мужественных, красивых военнослужащих, знайте - идут тренировки парадных расчетов ко Дню независимости Украины», - предупреждают в МВД,
ForUm

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