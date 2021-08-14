В январе-июле 2021 года расходы из государственного бюджета на борьбу с пандемией коронавируса COVID-19 составили 29 млрд гривен. Об этом сообщает Минфин в пятницу, 13 августа.

По данным ведомства, миллиардные средства потрачены на такие цели:

на оплату услуг по экстренной и стационарной медицинской помощи пациентам с COVID-19 и услуг по вакцинации населения от COVID-19 – 11,7 млрд грн;

на закупку вакцин от COVID-19 – 9,2 млрд грн;

на приобретение товаров и услуг для предотвращения распространения COVID-19 (кроме вакцин) – 2,3 млрд грн, в том числе 1,6 млрд грн средств местных бюджетов;

выплаты заведениям Национальной академии медицинских наук Украины за услуги по госпитализации пациентов с COVID-19 – 15,5 млн грн;

на обеспечение больниц кислородом – 0,6 млрд грн;

на мероприятия по социальной поддержке населения в условиях карантина – 2,9 млрд грн;

на выплату материального обеспечения в связи с временной потерей трудоспособности (больничных) – 0,8 млрд грн;

на выплату пособия по безработице – 1,1 млрд грн;

на мероприятия по борьбе с COVID-19 в учебных заведениях – 18,3 млн грн;

на доплаты к заработной плате военнослужащим Нацгвардии и Госпогранслужбы, органов и подразделений гражданской защиты, полицейским, медицинским и другим работникам ведомственных учреждений здравоохранения – 0,75 млрд гривен.

В целом на борьбу с пандемией в текущем году предусмотрено более 36 млрд гривен.