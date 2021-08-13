также в разделеОбщество
13 августа. Картина дня
Полиция начала расследование по факту нападения на Беленюка 7
Зеленский прокомментировал нападение на Беленюка 25
«Слуга народа» требует наказать напавших на Беленюка 15
Посол: Украинские спасатели в Турции укрепляют имидж Украины 9
На Киевщине мужчина вспахал поле с курганом, теперь ему грозит 2 года тюрьмы 12
Польша продаст Украине 1,2 миллиона доз вакцины с истекающим сроком годности 52
Пенсионеру вынесли приговор из-за «карантинных» 8 тысяч 15
В Украине зафиксировали вспышки норовирусной инфекции 15
СБУ задержала двоих бывших боевиков «Л/ДНР» 12
Полицейским Бабенко и Харченко грозит 8 лет за незаконное задержание полковника Золотоноши 35
На Львовщине медики объявили голодовку из-за долгов по зарплате 15
В Минобороны провели беседу с Магучих 21
Полиция задержала главу ГПЗК при попытке сбежать из Украины 48
Канада выделит $25 миллионов на поддержку проектов развития Украины 8
В Украине уже выявлено 300 случаев штамма «Дельта» 15
Радуцкий: В Украине можно делать до 200 тысяч ПЦР-тестов в сутки 9
Минздрав: Штамм «Йота» в Украине еще не зафиксирован 16

Комиссия по проведению конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности выбрала три кандидатуры, которые подаст на рассмотрение премьер-министру Денису Шмыгалю.

Об этом стало известно в ходе заседания комиссии, передает Укринформ.

«Сегодня завершилось интервьюирование, комиссия прорейтинговала кандидатов. В ближайшее время рейтинговый список будет озвучен и первая тройка будет передана в Кабинет Министров. И Кабинет Министров выберет руководителя», - сказал председатель комиссии Тимофей Милованов.

По результатам заседания стало известно, что Премьер-министру будут представлены кандидатуры Василия Горбаля, Аттилы Ковчи и Вадима Мельника.

Как сообщалось, Верховная Рада 28 января приняла закон «О Бюро экономической безопасности Украины».

12 мая Кабинет Министров создал Бюро экономической безопасности, на которое возлагаются задачи по противодействию правонарушениям, посягающим на функционирование экономики государства. На участие в конкурсе на должность главы БЭБ поступило 57 пакетов документов.

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги