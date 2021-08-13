Экспорт украинских товаров и услуг за первые полгода 2021-го на вырос на $7 млрд (+25,5%) по сравнению с первым полугодием 2020-го. Объем экспорта достиг $34,9 млрд, говорится в отчете Государственной службы статистики, сообщает LIGA.net.

Импорт товаров и услуг за отчетный период вырос на $7,4 млрд (+27,6%) и достиг $34,4 млрд, добавляют в Госстате.

Экспорт в страны Европейского союза за полгода вырос на 39%. Импорт из ЕС – на 38%.

Экспорт товаров вырос до $29,9 млрд (+30,7%), а импорт – до $31,2 (+28%). Экспорт услуг вырос до $5,6 млрд (+1,5%), импорт – до $3,2 (+28%). Положительное сальдо торгового баланса составило $413,6 млн против $769,7 в прошлом году.