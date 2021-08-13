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В Киевской области будут судить 50-летнего мужчину, который вспахал поле с курганом, таким образом уничтожив историческую достопримечательность.

Об этом сообщили в Киевской областной прокуратуре, передает hromadske.

По данным следователей, весной 2021 года один из местных жителей Володарской общины вспахал трактором и засеял самовольно занятый участок земли.

Однако именно на этой территории располагался курган возрастом примерно от 2000 до 5000 лет. Так, из-за действий земледельца безвозвратно утрачено культурное наследие местного значения. Согласно законодательству, он находился под охраной государства.

Знал ли мужчина о расположении исторического кургана, в прокуратуре не уточняют. Однако теперь ему грозит ограничение свободы от 2 до 4 лет или лишение свободы до 2 лет.

 

 
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