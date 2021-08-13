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Беларусь может получить от Международного валютного фонда почти 1 млрд евро, несмотря на то, что страна уже находится под санкциями США, ЕС, Великобритании и Канады, и на призывы не предоставлять такого финансирования, учитывая ситуацию.

Как пишет «Европейская правда», об этом сообщает Bloomberg.

Для Беларуси предусмотрено 910 млн долларов из специального пакета, эквивалентного $650 млрд (так называемых Special Drawing Rights - специальные права заимствования), для поддержки на фоне пандемии. Средства должны быть предоставлены 23 августа, в целом пакет предназначен для более 190 стран.

Представитель фонда Джерри Райс отметил, что в МВФ пристально следят за ситуацией в стране, но «как и во всех таких случаях, МВФ руководствуется в своих действиях позицией международного сообщества, которое продолжает поддерживать контакты с действующим правительством страны».

Некоторые недемократические режимы, в частности Мадуро в Венесуэле и режим в Мьянме, не могут получить финансирование, потому что правительства не получили широкого признания.

Однако такие страны, как Китай, Россия и Иран, продолжают получать средства от МВФ, несмотря на критику американской администрации и примененные против них санкции.

Сторонники выделения средств настаивают, что это необходимо для поддержания стабильности и для того, чтобы страны могли выделять достаточно ресурсов для реагирования на пандемию коронавируса.

Оппоненты режима Лукашенко в последнее время активно выступали против предоставления стране любых средств, аргументируя это тем, что это позволит Лукашенко удержать власть и иметь достаточно ресурсов для масштабных репрессий. В том числе об этом говорила лидер оппозиции Светлана Тихановская во время своего визита в Вашингтон в прошлом месяце.

Ряд депутатов Палаты представителей обратились к представителю США в правлении МВФ и руководству фонда с просьбой установить определенные ограничения для использования средств, которые будут предоставлены Беларуси.

Однако, пишет Bloomberg со ссылкой на анонимный источник, в отличие от случая Венесуэлы и Мьянмы, в фонде не было дискуссий по поводу того, чтобы больше не признавать режим Лукашенко.

Источники агентства говорят, что у администрации Байдена есть планы ограничить использование Беларусью средств от МВФ. Ранее в Минфине заявляли, что США не будут предлагать валюту странам, к которым применяются санкции. Однако даже если США не предоставит реальную валюту в обмен на SDR, это могут делать другие 31 страны и организации.

В то же время средства от МВФ дадут Лукашенко больше пространства для маневра в переговорах с Россией.
ForUm

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