К 2024 году Приватбанк планирует располагать 1250 отделениями и персоналом порядка 15,5 тыс человек. Об этом говорится в обновленной стратегии Приватбанка до 2024 года, недавно утвержденной Кабмином, сообщает «Минфин».

Стратегией предполагается разделение Приватбанка на «хороший» и «плохой» с последующей приватизацией «хорошего» банка.

«Целевая модель «хорошего банка» со штатом около 15000 сотрудников и 1250 отделениями: целевой размер операционных расходов — 8,3 млрд грн по сравнению с 11,4 млрд грн на сегодняшний день», — говорится в документе.

По данным НБУ, по состоянию на 1 июля текущего года региональная сеть Приватбанка насчитывала 1574 отделения. При этом в стратегии отмечается, что штат персонала банка на конец 2020 года составлял 21,6 тыс. сотрудников.