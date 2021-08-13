Турецкая компания Baykar, разрабатывающая беспилотные летательные аппараты, работает над инвестиционным проектом строительства в Украине научно-исследовательского центра передовых технологий в аэрокосмической инженерии и производственного центра БПЛА.

Об этом в первый день Международного оборонного инвестиционного форума в Киеве рассказала заместитель генерального директора Baykar по инвестициям Наталья Озден, сообщает УНИАН.

«Компания Baykar намерена инвестировать в Украину. Сейчас мы разрабатываем инвестиционный проект по построению научно-исследовательского центра передовых технологий в Украине и производственного центра», - отметила Озден.

Проект предусматривает 100% инвестирования со стороны Baykar. Инвестиции охватывают создание

новейшего центра научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ,

производственных мощностей и сбора БПЛА,

цехов техобслуживания и ремонта (ТОиР) с сопроводительными сервисами.

По мнению Озден, необходима дискуссия об имеющихся в Украине стимулах поддержки инвесторов. В частности, она упомянула законы о поддержке проектов со значительными инвестициями (закон «про инвестнянь») и об индустриальных парках.

«Надо дискутировать об имеющихся стимулах для инвесторов. Инвесторы желают прийти в Украину, и есть законы. ... Но иностранный инвестор, когда выбирает страну для инвестирования, сравнивает несколько стран, сравнивает несколько возможностей и выбирает те стимулы, которые наиболее приятны для него. ... Возвращаясь к тем законам, они уже есть, но, к сожалению, они еще не работают, мы ожидаем механизмов их реализации. Сегодня, если сравнить эти проекты, мы видим, что закон об индустриальных парках предоставляет гораздо больше преимуществ, чем закон об инвестпроектах», - сказала заместитель гендиректора Baykar.

При этом она отметила, что в Турции стимулы для инвесторов достигают 200%, а в пределах индустриальных парков оказывается помощь для перевода земель в статус промышленных - в Украине это сделать сложно. Индустриальным паркам в Турции, по словам Озден, предоставляют стимулы по НДС, нет налога на прибыль, нет НДС на импорт, нет НДС на товары, социальные отчисления покрывает государство.

«Компания Baykar выступает за создание механизма, дорожной карты, чтобы заинтересовать прийти иностранных инвесторов, турецкие компании на украинский оборонный рынок. Также мы выступаем инициаторами создания индустриального парка оборонных технологий для турецких предприятий и украинских предприятий. Это была бы мощная инициатива, которая обогатила бы наши государства», - подытожила Озден.