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Шесть человек погибли в британском городе Плимуте в результате стрельбы, в том числе преступник, открывший огонь.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на ВВС.

Пять человек, включая стрелка, погибли на месте, одна женщина скончалась в больнице, куда была доставлена с ранениями.

Полиция сообщила, что погибли три женщины, двое мужчин и подозреваемый. Среди убитых был ребенок в возрасте до 10 лет.

Очевидцы рассказали, что в четверг около 18:10 по местному времени нападавший выбил входную дверь дома, ворвался в помещение, где застрелил женщину и ее дочь. После этого стрелок побежал в парк за домом и открыл огонь по людям, которые выгуливали собак.

Имя и мотивы преступника пока неизвестны.

Издание The Times со ссылкой на источники сообщает, что первые оценки полиции указывают на бытовые мотивы. Полиция заявила, что не ищет других подозреваемых в связи со стрельбой.

 
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