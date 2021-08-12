Министерство здравоохранения предоставило разъяснения об изменениях в правилах въезда в Украину иностранных паломников, сообщает Укринформ.

«С целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19 во время совершения паломничества иностранными гражданами на территории Украины на период карантина Министерство здравоохранения Украины информирует об изменениях в правилах въезда в Украину и пребывания иностранных граждан на территории государства согласно постановлению Кабинета Министров Украины № 787 от 28.07.2021 года, вступившему в силу 5 августа 2021 года», - говорится в сообщении.

Иностранцы и лица без гражданства, пересекающие государственную границу на въезд в Украину, должны иметь полис или свидетельство либо сертификат страхования. Он должен быть выдан страховой компанией, зарегистрированной в Украине, или иностранной страховой компанией, которая имеет представительство на территории Украины либо договорные отношения со страховой компанией-партнером на территории Украины. Полис действует на срок пребывания в Украине (кроме четко определенной категории лиц) и должен покрывать расходы, связанные с лечением COVID-19, обсервацией.

Кроме полиса нужно иметь один из следующих документов: отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР (не более чем за 72 часа до пересечения границы); отрицательный результат экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 (не более чем за 72 часа до пересечения границы), или документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными Всемирной организацией здравоохранения в перечень разрешенных, выданный в соответствии с международными медико-санитарными правилами либо в соответствии с заключенными Украиной международными договорами о взаимном признании документов о вакцинации от COVID-19; иностранный COVID-сертификат, подтверждающий вакцинацию от COVID-19, отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции или выздоровления лица от COVID-19, выданный уполномоченными органами иностранных государств, с которыми Украина заключила международные договоры о взаимном признании COVID-сертификатов .

«В случае отсутствия вышеуказанных документов (полис страхования COVID-19 и/или отрицательного результата тестирования на COVID-19, документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации) и в случае невозможности установления или отказа от установления мобильного приложения «Вдома» лицом, подлежащим самоизоляции, такому лицу будет отказано в пересечении государственной границы Украины», - отмечают в Минздраве.

При условии получения полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях, иностранец не подлежит самоизоляции после пересечения границы.

Также главный государственный санитарный врач Украины разработал и утвердил постановление № 6 от 28 июля «Об утверждении противоэпидемических мероприятий при осуществлении международного паломничества иностранными гражданами на территории Украины на период карантина в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)». Постановлением утверждены противоэпидемические мероприятия при осуществлении международного паломничества, в том числе во время празднования Рош ха-Шана. Это соблюдение масочного режима; температурный скрининг; особенности транспортировки паломников; соблюдение физической дистанции.