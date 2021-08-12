В Киеве на мосту имени Патона планируют выполнить масштабные восстановительные работы, сообщает пресс-служба КГГА.

частности, в рамках проведения реставрационных работ планируется:

ремонт мостового полотна (проезжая часть и тротуары);

установление барьерного и перильного ограждения;

ремонт конструкций пролетных строений;

ремонт опор и опорных частей;

ремонт лестниц и реставрация пропилеев (на правом берегу);

реставрация колонн (на левом берегу);

ремонт сообщений с мостом;

ремонт средств навигации в судоходных пролетах моста;

ремонт смотровых проходов под пролетными строениями моста;

ремонт сети дождевой канализации (при необходимости).

Мост планируется расширить. Сейчас на нем 7 полос движения, а будет 8. Между двумя направлениями установят современное барьерное ограждение. Будут установлены информационно-измерительные системы контроля состояния сооружения, в том числе, автоматизированная система вычисления веса транспортных средств во время движения.

Также на мосту обустроят велосипедные дорожки в оба направления. Предусмотрено расширение тротуаров верховой части моста для устройства Променадной части.

Согласно техническому заданию, будет учтена возможность устройства трамвайных путей. А также возможность подъема / спуска пешеходов на Венецианский остров.

Во время реставрации полного перекрытия движения по мосту не планируется.

Коммунальная корпорация «Киевавтодор» уже дважды проводила официальную процедуру закупок по разработке проектно-сметной документации по реставрации с приспособлением моста им. Е. О. Патона.

Однако из-за отклонения результатов тендеров Антимонопольным комитетом процесс затягивается.

Сейчас корпорация подготовила техническое задание и подала его на согласование профильным департаментам. После получения согласования будет объявлена ​​новая официальная процедура закупок.