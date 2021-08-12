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На Киевщине в результате конструктивного диалога руководства области и перевозчиков удалось начать процесс снижения тарифов на проезд в пригородном пассажирском транспорте, сообщает пресс-служба Киевской ОГА.

6 августа глава области провел встречу с перевозчиками, во время которой предварительно договорились о снижении тарифов, где повышения происходили в течение 2021 года, исходя из того, что такое повышение не может превышать 15-18%.

«Сейчас уже снижены тарифы на 9 маршрутах. Это разумный компромисс, учитывающий экономические реалии, в которых работают перевозчики, и возможности населения оплачивать их услуги. Считаю, что остальные поставщики услуги также должны с пониманием отнестись к платежеспособности людей и пересмотреть тарифы», - подчеркнул председатель Киевской ОГА Василий Володин.

По данным управления пассажирских перевозок Киевской облгосадминистрации, сокращение стоимости проезда произошло на следующих направлениях: Вишневое - Киев; Боярка - Киев; Васильков; Кривое Озеро - Киев; Ирпень - Киев; Чабаны - Киев; Петровское - Киев; Крюковщина - Киев АС Киев; Крюковщина - Киев АС Южная. Увеличение стоимости проезда ни на одном из перечисленных направлений не превышает 18%.

Следует отметить, что с 2015 года в соответствии с законодательством Украины Киевская областная государственная администрация не имеет полномочий по осуществлению государственного регулирования тарифов на услуги по перевозке пассажиров на пригородных и междугородных автобусных маршрутах общего пользования, которые не выходят за пределы территории Киевской области.
ForUm

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