В 2021 году Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов начнет работы по реновации первых трех объектов в Чернобыльской зоне отчуждения. Об этом на презентации проекта реновации сообщила операционный директор проектного офиса Илона Шнейдер, передает LIGA.net.

Работы по восстановлению начнут с кафе «Припять», автовокзала и 16-этажного здания в Припяти. В этом году планируется разработка проекта реновации зданий. В следующем году – строительные и ремонтные работы.

Кафе «Припять» известно своими витражами. В частности, реновация коснется и их. На крыше 16-этажного здания планируют оборудовать смотровую площадку. Также в этом доме планируется оборудовать музей в квартире пожарника лейтенанта Владимира Правика. Он был руководителем первой пожарной бригады, которая прибыла на ЧАЭС после аварии. В здании планируют совместить туристический и мемориальный комплексы.

Кроме того в этом году должны подготовить проект реновации КПП «Дитятки», через который туристы въезжают в Зону отчуждения. Строительные работы запланированы на 2022 год.

В этом году на реновацию объектов в Зоне выделили 30 млн грн, заявила советник министра экологии и руководитель проекта Лала Тарапакина. Работы по трем объектам должны завершить в 2022 году.

Уже на следующий год рассматривается начало реновационных работ на ряде других известных объектов. Среди них – радиолокационная станция «Дуга», бассейн Лазурный, отель «Полесье».

Также могут начать работы на кинотеатре «Прометей», дворце культуры «Энергетик» и на речном вокзале города. Некоторые проекты в Припяти будут реализовывать с привлечением инвесторов, отметила Тарапакина.