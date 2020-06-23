Результаты исследования проб на содержание радионуклидов в донных отложениях на реке Припяти свидетельствуют, что проведение работ по ремонтному черпанию не несет опасности для окружающей среды. Об этом сообщил первый заместитель министра инфраструктуры Украины Дмитрий Абрамович в ходе рабочего совещания по обеспечению соблюдения требований природоохранного законодательства при проведении ремонтного черпания на реке Припять, сообщила пресс-служба ведомства.

Во исполнение договоренностей, заключенных между президентов Украины и Беларуси Владимиром Зеленским и Александром Лукашенко, украинская сторона должна провести работы по ремонтному черпанию на реке Припять, необходимые для восстановления полноценного судового движения. С целью соблюдения норм экологической и радиационной безопасности проводились заборы проб на всех участках, где запланированы работы, результаты которых свидетельствуют, что опасности нет.

«Река Припять является важной частью судоходной сети Украины, которая соединяет наше государство с Республикой Беларусь и может превратиться в важное звено международных мультимодальных перевозок из стран Европы через реку Днепр в порты Черного моря. Речные перевозки - не только самый дешевый способ доставки грузов, но один из самых экологичных. Поэтому все необходимые требования при осуществлении ремчерпання должны быть соблюдены», - отметил Абрамович.

Госпредприятием «Администрация морских портов Украины» был проведен тендер на текущее ремонтное черпания на украинском участке реки Припять с обеспечением глубин на судовом ходу на уровне 1,6 метра. По заказу исполнителя черпальных работ, ГСП «Экоцентр» совершил забор проб донных отложений на предстоящих местах проведения работ. Для усиления радиационной безопасности, и в связи с непосредственной близостью к Чернобыльскому радиационно-экологическому биосферному заповеднику перед началом работ были проведены необходимые исследования на содержание радионуклидов в донных отложениях. Анализ результатов проведенных работ свидетельствует, что зафиксированные концентрации радионуклидов в донных отложениях не могут привести к ухудшению радиационной обстановки при проведении работ по ремчерпанию. По радиационно-гигиенической оценке донные отложения могут быть использованы для всех видов строительства без ограничений.

Кроме этого, «Экоцентр» будет осуществлять контроль за качеством воды в реке Припять в течение всего срока проведения ремонтного черпания. Цель ремонтного черпания - удаление из судового хода грунта, расположенного над заданным уровнем проектного дна, и поддержания габаритов судового хода. Это работы по техническому обслуживанию действующих судоходных путей, которые призваны устранять препятствия для судоходства и должны осуществляться регулярно с целью их содержание в надлежащем состоянии. Ремчерпание на Припяти регулярно проводилось как до аварии на ЧАЭС, так и после нее.