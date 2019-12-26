Первую за 33 года новогоднюю елку установили на центральной площади отселенного вследствие аварии на ЧАЭС города Припять. Это сделали туристические операторы, специализирующиеся на путешествиях Чернобыльской зоной, сообщает Радио Свобода.

Вместо привычных новогодних игрушек и гирлянд ее украсили старыми часами, фотографиями города и его жителей до 26 апреля 1986 года, когда произошла Чернобыльская катастрофа. Свои фотографии на елку развешивали сами бывшие жители Припяти.

«Это фотография сделана в 1981 году, когда я только приехал в Припять устраиваться на работу, - вспоминает Алексей Бреус, житель Припяти, инженер на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС и ликвидатор. - Были признаки того, что город как раз строится: строительные площадки, запах битума. Мне было интересно это место, но немного волновался: я был неуверен, как я здесь приживусь».

По словам организаторов, представителей «Ассоциации чернобыльских туроператоров», они хотели бы привлечь внимание к процессу музеефикации и предоставления охранного статуса объектам Чернобыльской зоны отчуждения, в частности – к сохранению города Припять, который планируют сделать музеем и памятником материального наследия ЮНЕСКО.

Елка, которая появилась в Припяти на Рождество, является позитивным сигналом для всего мира, объясняет директор по науке компании «Чернобыль-Тур» и ликвидатор аварии на ЧАЭС Сергей Мирный.

«Очень важно, чтобы в этом месте, где жили люди, которое сейчас является заброшенным, тоже появились символы нормальной жизни. Наиболее очевидный символ - это новогодняя елка, которой здесь не было 33 года. Эта акция, небольшая по ресурсам, сделанная в удобное время и в таком себе «нервном центре»: когда весь западный мир празднует Рождество, самое время напомнить, что есть такой город Припять, который благодаря чернобыльскому туризму интегрируется в культурные маршруты всего человечества».

На период новогодних праздников «елка времени» должна стать еще и одним из мест, которое посещают и фотографируют чернобыльские туристы. Старых часов и копий фотографий с жителями Припяти собрали так много, что на днях организаторы перенесут эту отделку на взрослую живую сосну, которая растет на центральной площади Припяти, пробив асфальт.

Между тем «Ассоциации чернобыльских туроператоров» совместно с администрацией зоны отчуждения готовит пакет документов для предоставления заброшенному городу Припять статуса музея, достопримечательности украинского значения и памятники ЮНЕСКО.