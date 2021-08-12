Мэр Киева Виталий Кличко обратился в полицию безотлагательно расследовать нападение владельца сети магазинов «ИБИС» на инспектора по парковке. Материал из видеорегистратора инспектора мэр обнародовал на своем официальном сайте, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

11 августа возле магазина «ИБИС» на бульваре Леси Украинки в столице произошла потасовка с применением газового баллончика. Конфликт произошел после того, как инспектор по парковке обнаружил, что антипарковочные столбики с обеих сторон пешеходной зоны возле магазина оборудованы замками и вынимаются из асфальта.

Он вызвал специалистов ДЭУ, которые начали замену поврежденных столбиков. В это время с «ИБИС» выбежал владелец сети, набросился на инспектора и применил газовый баллончик. К нему присоединились охранники магазина. Инспектор был вынужден в ответ использовать средство индивидуальной защиты - газовый баллончик, который входит в комплект его снаряжения.

«Уже неоднократно город получает жалобы на руководство сети магазинов оружия, которое, пренебрегая правилами, запускает некоторые автомобили на пешеходную зону, вынимая антипарковочные колонки. Именно поэтому, в частности, на тротуарах на бульваре Леси Украинки дежурят инспекторы по парковке, - отметил Кличко. - Руководство магазина перешло границу и применило физическую силу к инспектору при исполнении им своих служебных обязанностей. Городская власть настроена навести порядок с парковкой в ​​столице. Особенно в ситуации, когда тротуары полностью заставлены автомобилями, которые мешают передвижению пешеходов. И мы ожидаем оперативное расследование полицией инцидента с нападением на инспектора по парковке», - отметил Кличко.