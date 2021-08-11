Во время вражеских обстрелов возле Новолуганского получил смертельное ранение военнослужащий ВСУ из Новоград-Волынского Житомирской области, сообщает сайт города 04141.
«Стало известно, что погиб Алексей Кайданович – боец 54-го розведбатальона. Учился Алексей в Федоровской СОШ. Вдовой осталась жена Инна, осиротела падчерица и сын 6-ти лет», - говорится в сообщении.
Кайданович находился в зоне ООС в составе 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского.
Напомним, 10 августа неподалеку от Новолуганского противник применял автоматические станковые гранатометы. В результате вражеских обстрелов трое военных получили огнестрельные осколочные ранения. Один раненый умер в госпитале. Двое других воинов находятся в медицинском учреждении, их состояние - удовлетворительное.
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