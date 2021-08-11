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Агентство NASA и компания Northrop Grumman запустили украинско-американскую ракету-носитель Antares с космическим кораблем Cygnus к Международной космической станции, сообщает Укринформ.

Запуск ракеты Antares и грузового космического корабля Cygnus компании Northrop Grumman состоялся с космодрома Уоллопс в американском штате Вирджиния.

На борту космического корабля - груз весом 3720 кг. Это материалы для научных исследований, оборудование для МКС и запасы для экипажа.

Это уже 16-й запуск ракеты Antares с этим космическим кораблем.

Ожидается, что Cygnus прибудет к Международной космической станции в четверг, 12 августа, в 13.10 по киевскому времени.
ForUm

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