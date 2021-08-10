также в разделеМир
Латвийские пограничники завернули группы нелегалов обратно в Беларусь 10
В Афганистане за последние дни погибли десятки детей 9
Убытки от наводнений в ФРГ оценили в десятки миллиардов евро 10
Под санкции США попали «Беларуськалий», «Белнафтогаз» и другие «кошельки Лукашенко» 40
Талибы захватили еще две столицы афганских провинций 18
В США допускают возникновение устойчивого к вакцинам COVID-штамма 31
США вводят новые санкции против Лукашенко 17
В Брюсселе сожгли двери белорусского посольства 18
Вакцину-усилитель от Pfizer планируют утвердить до конца лета 17
В Беларуси ликвидировали ПЕН-центр 23
В Европе цена на газ установила новый рекорд 32
Исследование: Земля нагревается быстрее, чем считалось 24
Великобритания ввела новые санкции против режима Лукашенко 11
Латвия планирует объявить чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью 13
Латвия заявила о рисках инцидентов между НАТО и РФ 14
В Латвии загадочно умер российский расследователь 38
Франция ввела обязательные COVID-паспорта в транспорте и общепите 9
В США от COVID-19 умер радиоведущий-антивакцинатор 22

В Британии завершили вакцинацию от коронавируса уже три четверти взрослого населения страны.

Об этом объявил премьер-министр Борис Джонсон, пишет «Европейская правда».

«Мы должны гордиться этим большим национальным достижением. Сейчас важно, чтобы те, кто еще не привился, зарегистрировался на вакцинацию, чтобы защитить себя, своих близких и дать нам всем безопасно наслаждаться своими свободами», - отметил Джонсон. 

По данным на правительственном сайте, на данный момент завершили вакцинацию более 39,5 млн британцев, и больше 47 млн привиты первой дозой и ждут второй. Население страны - около 66,6 млн человек.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

3
Теги