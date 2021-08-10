В Британии завершили вакцинацию от коронавируса уже три четверти взрослого населения страны.

Об этом объявил премьер-министр Борис Джонсон, пишет «Европейская правда».

«Мы должны гордиться этим большим национальным достижением. Сейчас важно, чтобы те, кто еще не привился, зарегистрировался на вакцинацию, чтобы защитить себя, своих близких и дать нам всем безопасно наслаждаться своими свободами», - отметил Джонсон.

По данным на правительственном сайте, на данный момент завершили вакцинацию более 39,5 млн британцев, и больше 47 млн привиты первой дозой и ждут второй. Население страны - около 66,6 млн человек.