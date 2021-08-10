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В Украине люди, работающие без официального оформления, получили шанс на пенсию даже при отсутствии необходимого трудового стажа.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявила глава Министерства социальной политики Украины Марина Лазебная, передает УНИАН.

По словам Лазебной, полмиллиона украинцев могут остаться вообще без пенсий так как украинцы, работающие без оформления не будут иметь необходимых 15 лет стажа, если не изменить действующие на данный момент нормы законодательства.

Также, по ее словам, могут остаться без пенсии те, кто работает на неполной занятости.

Как отметила Лазебная, на данный момент Министерство социальной политики готовит законопроект, который поможет высчитывать страховой стаж людям, работающим без оформления и получающим зарплату в конверте.

«Мы разработали законопроект и отправили его на экспертизу в Международную организацию труда, и будем продвигать его дальше», – сообщила министр.
ForUm

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