также в разделеСтолица
Скандальный дрифт в Киеве: в авто была известная певица 59
Киев вводит новую систему получения спецпропусков в транспорте 17
Полиция открыла дело из-за дрифта на Софиевке 20
В Украине за неделю электроэнергия подорожала на 20% 12
В Киеве – 167 случаев COVID-19 за сутки 9
Дрифт на Софийской площади: власти Киева обратились в полицию 28
В Киеве за сутки обнаружили 51 больного COVID-19 14
Киев ждут масштабные перекрытия движения в связи с парадом 61
Завтра из-за футбола могут быть ограничения в работе метро 20
За вакцинацию в ТРЦ Blockbuster Mall в Киеве можно получить билеты на матчи с ФК «Шахтер» 22
В Киеве пройдут сборы теробороны: предупреждают о выстрелах 19
Решение об отставке Крищенко не принято, он на службе 26
В Киеве за сутки – 164 новых случая COVID-19 9
В Киеве задержали участницу «Исламского государства» 37
В Киеве обнаружили 187 больных коронавирусом 12
Мужчине, грозившем взрывом в Кабмине, сообщили о подозрении 177
Уроженка Закарпатья ограбила иностранного дипломата в Киеве 26
Несколько исторических зданий Киева получили охранный статус 14

Сегодня, 10 августа, в связи с проведением на НСК «Олимпийский» футбольного матча между командами «Шахтер» (Донецк) и «Генк» (Бельгия) возможны некоторые изменения в работе столичного метро. Об этом сообщает КП «Киевский метрополитен».

Так, перед футбольным матчем (начало игры в 20:30), а также после его завершения возможно ограничение (закрытие) на вход к станциям «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого».

Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.

«Киевский метрополитен» извиняется за возможные неудобства.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

6
Теги