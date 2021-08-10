Сегодня, 10 августа, в связи с проведением на НСК «Олимпийский» футбольного матча между командами «Шахтер» (Донецк) и «Генк» (Бельгия) возможны некоторые изменения в работе столичного метро. Об этом сообщает КП «Киевский метрополитен».

Так, перед футбольным матчем (начало игры в 20:30), а также после его завершения возможно ограничение (закрытие) на вход к станциям «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого».

Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.

«Киевский метрополитен» извиняется за возможные неудобства.