Сегодня, 10 августа, в связи с проведением на НСК «Олимпийский» футбольного матча между командами «Шахтер» (Донецк) и «Генк» (Бельгия) возможны некоторые изменения в работе столичного метро. Об этом сообщает КП «Киевский метрополитен».
Так, перед футбольным матчем (начало игры в 20:30), а также после его завершения возможно ограничение (закрытие) на вход к станциям «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого».
Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.
«Киевский метрополитен» извиняется за возможные неудобства.
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