также в разделеПолитика
Лукашенко обещает больше не участвовать в выборах и никого не проталкивать
Лукашенко заявил, что уйдет «очень скоро» 13
Пешко – Медведчуку: С вашим освобождением наступит освобождение всего народа Украины от негодяев, захвативших в нашей стране власть 15
Pledgetimes: ЕСПЧ зарегистрировал иск Медведчука к Украине 11
Меркель посетит Украину 35
Мировые СМИ написали более 70 тысяч публикаций о незаконном преследовании Медведчука 14
В МИД рассказали, о чем будут говорить Зеленский и Байден 60
МИД сделал заявление к годовщине агрессии России против Грузии 19
Шуфрич: Преследование Медведчука – это абсурд и правда восторжествует 42
Фигуранты по делу Майдана вышли на свободу 26
Ставнийчук: О вступлении Украины в ЕС и НАТО надо спрашивать народ на референдуме 36
Куракин об опросе КМИС: Главные причины недовольства Зеленским – это зависимость от США и МВФ, репрессии против оппозиции во главе с Медведчуком, продолжение войны на Донбассе 64
Зеленский подписал закон об особенностях предоставления электронных публичных услуг 16
Годный: Политическое преследование Медведчука и ксенофобные заявления Зеленского должны закончиться импичментом 38
Шойгу ответил анекдотом на слова Зеленского о Крыме 59
ЕСПЧ рассмотрит иск Медведчука к Украине. Дальше – импичмент? 49
США обещают поддержку Крымской платформе 15
Зеленский о жителях ОРДЛО: Мы все в одном доме, но в разных комнатах 20

Беларусь официально признает Крым частью РФ, когда «последний российский олигарх» начнет поставлять туда продукцию, заявил глава белорусского режима Александр Лукашенко.

Такое заявление Лукашенко сделал сегодня в ходе пресс-конференции, сообщает УНИАН.

«Когда Белоруссия Крым признает? Я отвечаю публично: когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукты. За мной дело не заржавеет», - сказал он, рассуждая на тему интеграции РБ с Россией.

По его словам, он пойдет на этот шаг, хоть его и «многое связывает».

«Помните про Будапештскую декларацию? Мы ее подписывали - Назарбаев, Ельцин, Лукашенко, Клинтон, по-моему, Тони Блэр, кажется, от Великобритании был, кто-то еще. Мы подписали, почитайте ее. Моя подпись там стоит, но я и через это переступлю... Украина, видите, что творит? У меня руки развязаны. И Крым [признаю], и все остальное», - высказался Лукашенко. 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги