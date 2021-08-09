Беларусь официально признает Крым частью РФ, когда «последний российский олигарх» начнет поставлять туда продукцию, заявил глава белорусского режима Александр Лукашенко.

Такое заявление Лукашенко сделал сегодня в ходе пресс-конференции, сообщает УНИАН.

«Когда Белоруссия Крым признает? Я отвечаю публично: когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукты. За мной дело не заржавеет», - сказал он, рассуждая на тему интеграции РБ с Россией.

По его словам, он пойдет на этот шаг, хоть его и «многое связывает».

«Помните про Будапештскую декларацию? Мы ее подписывали - Назарбаев, Ельцин, Лукашенко, Клинтон, по-моему, Тони Блэр, кажется, от Великобритании был, кто-то еще. Мы подписали, почитайте ее. Моя подпись там стоит, но я и через это переступлю... Украина, видите, что творит? У меня руки развязаны. И Крым [признаю], и все остальное», - высказался Лукашенко.