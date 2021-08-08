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Сборная США одержала победу в медальном зачете Олимпиады в Токио-2020

Американские спортсмены завоевали на играх в Токио 39 золотых, 41 серебряную и 33 бронзовых медали (всего 113 наград).

На втором месте идет Китай (38-32-18, всего 88 медалей), а тройку лучших в медальном зачете замкнули хозяева китайцы (27-14-17, всего 58 медалей)

Лучшей европейской сборной стала Великобритания, у которой 22 золотых, 21 серебряная и 22 бронзовых медали.

Украина, напомним, заняла 44-е место в общем медальном зачете.
ForUm

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