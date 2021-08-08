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Сводный отряд ГСЧС численностью 100 человек на территории периферии “Спатари” в Греции ликвидировал отдельные очаги пожара. Об этом сообщили в ГСЧС.

«В течение 7 августе сводным отрядом ГСЧС численностью 100 человек на территории периферии „Спатари“ в Греции ликвидированы отдельные очаги пожара по фронту 2 тыс. 250 м, глубиной до 200 м, спасено 2 населенных пункта с. Спатари и с. Метохи (27 жилых домов, 1 культовое сооружение, 33 хозяйственные постройки, 1 зернохранилище, 1 приют для собак, 54 ульи и стадо овец)», — говорится в сообщении.

Работы по ликвидации пожаров продолжаются.
ForUm

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