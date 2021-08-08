Пограничники разоблачили склад с табачными изделиями на Буковине. Сигареты скорее всего подготовили для перемещения в Румынию.

«Да, вчера на Буковине в ходе совместных мероприятий, проведенных военнослужащими Черновицкого отряда, внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы, сотрудниками Нацполиции и Вижницкой окружной прокуратуры разоблачили партию сигарет, которую правонарушители, скорее всего, подготовили для перемещения в Румынию», - говорится в сообщении.

По решению Шевченковского суда г. Черновцы, у фигурантов дела, в н.п. Долишний Шепот Вижницкого района, проведен обыск частного дома, в ходе которого обнаружено и изъято 30 ящиков (15 000 пачек) сигарет и 2 радиостанции.

Следственные действия продолжаются, по их завершению сигареты будут изъяты и переданы соответствующим органам, а фигуранты дела будут привлечены к ответственности.