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Пограничники разоблачили склад с табачными изделиями на Буковине. Сигареты скорее всего подготовили для перемещения в Румынию.

Об этом сообщает ГПСУ.

«Да, вчера на Буковине в ходе совместных мероприятий, проведенных военнослужащими Черновицкого отряда, внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы, сотрудниками Нацполиции и Вижницкой окружной прокуратуры разоблачили партию сигарет, которую правонарушители, скорее всего, подготовили для перемещения в Румынию», - говорится в сообщении.

По решению Шевченковского суда г. Черновцы, у фигурантов дела, в н.п. Долишний Шепот Вижницкого района, проведен обыск частного дома, в ходе которого обнаружено и изъято 30 ящиков (15 000 пачек) сигарет и 2 радиостанции.

Следственные действия продолжаются, по их завершению сигареты будут изъяты и переданы соответствующим органам, а фигуранты дела будут привлечены к ответственности.
ForUm

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