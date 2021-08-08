Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что до конца года Украина должна получить еще 17 млн доз COVID-вакцины Pfizer/BioNTech. Об этом Игорь Кузин сказал в интервью Радио Свобода.

Кузин призвал украинцев вакцинироваться уже сейчас имеющимися препаратами, не дожидаясь очередной вспышки эпидемии.

«Pfizer, Moderna, AstraZeneca демонстрируют эффективность примерно на уровне 91-95%. То есть уровень защиты условно выше. Однако на самом деле мы должны считать таким образом, что вакцинироваться нужно как можно быстрее и вакцинироваться надо именно той вакциной, которая есть сейчас», - сказал Игорь Кузин.

Он уточнил, что никогда не советовал и не будет советовать ждать возможности выбирать вакцину, ведь вспышка коронавируса может произойти раньше, чем эта вакцина уже доедет и будет возможность выбирать.

По словам Кузина, до конца года планируется вакцинировать более 50% населения. Минздрав рассчитывает, что к концу осени 5 млн граждан уже будут полностью привиты против COVID.