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В Николаевской области спасатели уничтожили 406 артснарядов. Взрывоопасные находки были обнаружены при техническом обследовании территории в Первомайском районе пгт. Врадиевка.

Об этом сообщает ГСЧС.

"6 августа, путем контролируемого подрыва, пиротехнической группой аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области уничтожено 406 артснарядов", - говорится в сообщении.

В течение 3-6 августа пиротехники обследовали 7,4 га местности и изъяли 396 артснарядов калибром 45 мм и 10 - калибра 76 мм.
ForUm

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