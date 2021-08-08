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Украинка Елена Старикова уступила Келси Митчелл из Канады в велотреке в полуфинале Олимпиады-2020 в Токио, выиграв для Украины серебро.

Старикова боролась в первом заезде, но совсем немного проиграла канадке. 

Второй заезд. Старикова стартовала с первой позиции, но за 2 круга до финиша пропустила соперницу. На спринтерском рывке Старикова не сумела обогнать соперницу. Митчелл выиграла золото, Старикова завоевала серебро! Бронзовую медаль выиграла Лэй Вайси (Гонконг).

Ранее Елена с соотечественницей Любовью Басов не смогли завоевать медали в финале соревнований по велотреку в дисциплине кейрин на Олимпийских играх-2020 в Токио.

 
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