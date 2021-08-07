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Шевченковский районный суд Киева 16 часов рассматривал дело против представителей "Национального корпуса”. Для всех семерых задержанных, которых обвиняют в создании преступной группировки, была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.

Об этом сообщает пресс-служба "Нацкорпуса".

Партия называет задержание политическими преследованиями, заказчиком которых является власть.

В ответ на решение суда, лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий призвал всех выходить на поддержку задержанных активистов.

«Это наши люди, я повторюсь - наши люди. Не "Национального корпуса", не ветеранской среды, а именно наши, то есть украинцы, те, которые за нее тянули, за нее были готовы умирать, и за которых и мы, если надо, будем готовы умирать, ибо это и есть единственное, что называется национализмом - когда ты готов тянуть за свое и за своих», - сказал Билецкий.

В дальнейшем "Нацкорпус" обещает расширять протестные акции и сделать их еще более массовыми.

«Поскольку власть прибегла к откровенным репрессиям - мы оставляем за собой право на ответ. Осознавая, что за всем этим стоит власть, наши силы будут направлены к тем, кто эту историю инициировал и кто ею руководит», - отметили в партии.

Напомним, митинг в поддержку задержанных продолжался с 10 утра, а разошлись люди лишь после оглашения последнего приговора - около трех часов ночи. По подсчетам СМИ, под судом постоянно находилось около 2,5-3 тыс. человек.
ForUm

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