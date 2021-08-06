В субботу, 7 августа, в связи с проведением на НСК «Олимпийский» футбольного матча (начало игры в 19:30) между командами «Шахтер» (Донецк) и «Александрия» (Александрия), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена.

Как сообщается на странице КП в Facebook, после завершения игры возможно ограничение (закрытие) на вход станций «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого».

Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.