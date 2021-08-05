В четверг, 5 августа, следственный судья ВАКС частично удовлетворила ходатайство прокурора САП и применила к председателю Харьковского областного совета меру пресечения в виде залога в размере 2 млн 996 тыс. 400 грн. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Подозреваемый или залогодатель должен внести эту сумму на соответствующий счет не позднее 5 дней со дня избрания меры пресечения.

Кроме этого, подозреваемый обязан прибывать к детективу, прокурору или в суд по первому требованию; не оставлять пределы Харьковской области без разрешения детектива, прокурора или суда; сообщать детективу, прокурору и суд об изменении своего места жительства и работы; воздержаться от общения с лицами, указанными в постановлении; сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти паспорт гражданина Украины для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Срок действия обязанностей – 2 месяца, то есть, до 5 октября 2021 года.

Как сообщал ForUm, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) уведомили главу Харьковского областного совета Артура Товмасяна о подозрении в получении 1 млн 50 тыс. грн неправомерной выгоды.

По версии следствия, в начале 2021 года председатель Харьковского облсовета в сговоре со своим заместителем требовал и получил неправомерную выгоду в 1,05 млн грн за оставление в должности руководителя областного коммунального предприятия, учредителем которого является Харьковский облсовет.

В течение первого полугодия 2021 года чиновники получили указанную сумму средств четырьмя траншами, в том числе при посредничестве сообщника-адвоката.