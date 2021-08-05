3 августа президент Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения социальных гарантий лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью».
Этот документ усиливает социальную защиту людей с инвалидностью и вступил в силу сегодня 5 августа 2021, сообщила Госпогранслужба.
В частности, согласно этому закону, люди с инвалидностью, которые едут на лечение и имеют соответствующие документы, лица с инвалидностью I группы и лица, сопровождающие их, имеют право на внеочередной пропуск через государственную границу Украины и в контрольных пунктах въезда/выезда на временно оккупированных территориях (не чаще одного раза в неделю в одну сторону).
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