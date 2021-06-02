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Служба безопасности Украины разоблачила медика Львовского областного госпиталя ветеранов на вымогательстве взяток, сообщает пресс-центр СБУ.

За «денежное вознаграждение» злоумышленница помогала в оформлении инвалидности для участников АТО/ООС, а в некоторых случаях требовала деньги даже с тех людей, которые имели законные основания на получение инвалидности.

Оперативники спецслужбы установили, что коррупционная схема работала еще на этапе формирования первичных документов. На свои «услуги» злоумышленница установила разные расценки. В частности, задокументировано, что она оценила смену группы инвалидности раненому бойцу в $8 тыс.

Правоохранители задержали женщину согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения всей суммы неправомерной выгоды от участника боевых действий.

В ходе санкционированных следственных действий по местам работы и проживания злоумышленницы правоохранители обнаружили папки с документами бойцов АТО и черновые записи.

Задержанной планируется сообщить о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Проверяется причастность к противоправной деятельности других должностных лиц госпиталя, военного комиссариата и МСЭК г. Львов.
ForUm

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