Сотрудники ГУ НП в Одесской области считают, что совершенное 3 августа убийство жителя Одессы напротив дома 53А по ул. Малиновского было заказным, киллер прибыл неделю назад из Варшавы.

Об этом сообщил на брифинге руководитель ГУ НП в области Олег Бех, передает Укринформ.

«О стрельбе во дворе дома 53А по ул. Малиновского сообщила в 14:32 в полицию жительница дома, где проживал 25-летний погибший. Неизвестный, открывший огонь из автомата, скрылся с места преступления на автомобиле. Следственно-оперативная группа нашла раненого с 5-ю пулями, он умер в машине скорой помощи от значительной потери крови», - сообщил Бех.

По его словам, подозреваемый – гражданин Грузии Эльмураз Мамедов – прилетел 26 июля в Одессу из Варшавы, вместе с сообщником арендовал квартиру рядом с домом, где проживал с семьей погибший Лачин Мамедов, и приобрел автомобиль Mercedes с болгарской регистрацией.

Генерал Бех уточнил, что правоохранители установили владелицу квартиры и мужчину, который оплачивал аренду жилья для киллера в Одессе. Предполагаемого соучастника задержали в аэропорту «Борисполь» для проведения следственных действий.

Продолжаются оперативно-розыскные действия с целью задержания 27-летнего подозреваемого в убийстве. Полиция обнаружила его автомобиль на ул. Филатова в Одессе, в салоне машины был пистолет-пулемет, в магазине которого еще остались две пули.