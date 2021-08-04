Председатель Ивано-Франковского отделения партии «Голос» Владимир Тищенко

принял решение сложить полномочия, а также выйти из партии.

«Я не комментировал публично те процессы, которые происходят в «Голосе», надеясь, что удастся решить внутренние споры и сохранить партию. По обе стороны конфликта стояли люди, с которыми мы строили партию. Одновременно с двух сторон раздавались взаимные обвинения и оскорбления, которые иногда переходили границы. Глава «Голоса» Кира Рудик называла это кризисом роста, другие участники конфликта - узурпацией власти с ее стороны. Поэтому Ивано-Франковская ячейка «Голоса» присоединилась к ячейкам, которые требовали созвать съезд и расставить все точки над «і» - переизбрать руководство партии и ... фракции. Ведь именно из фракции начался раскол в партии», - написал он в Facebook.

Как один из делегатов съезда, Тищенко не поддержал ни исключения из партии «неугодных» нардепов, ни изменения в устав, ни исключение из политсовета представителей Львовщины Ростислава Добоша и Черкасчины Виктора Евпака. Но голосов хватило, чтобы председатель партии получила полностью подконтрольный политсовет.

«После съезда Кира Рудик позвонила. Сказала, что видела на камерах видеонаблюдения, я голосовал не так, как надо (?!). Мол, я был обязан голосовать так, как она сказала, а не так, как мне хочется», - пишет Тищенко.

«Я присоединился к партии «Голос» тогда, когда ее основными принципами были прозрачность и честность. Партия позиционировала себя, как политсила с демократическим подходом к политике. К сожалению, Кира Рудик отступила от этих принципов. Ей удалось отстранить от управления людей, которые создавали партию, она поставила собственные амбиции выше идеологические ценности. В результате: таки получила карманную партию, но потеряла доверие большинства ее членов и главное - доверие своих избирателей», - написал политик.