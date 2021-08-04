Франция разрешила гражданам Украины – владельцам биометрических паспортов и с прививкой от коронавируса путешествовать в свои заморские территории без специальной визы.

Об этом сообщило посольство Франции в Украине.

«Отличная новость: украинцам с биометрическим паспортом и полным курсом вакцинации больше не нужна виза для поездки во французские заморские территории. Это подтверждает динамизм наших туристических обменов», – заявили в посольстве.

Відмінна новина: українцям 🇺🇦 з біометричним #паспортом і повним графіком вакцинації 💉 більше не потрібна віза для поїздки на французькі заморські території . Цей захід підтверджує #динамізм наших туристичних обмінів🇺🇦🇫🇷! 👏🏻👏🏻 — La France en Ukraine (@FranceenUkraine) August 4, 2021

Иностранцам раньше требовалось получить для поездки во французские заморские территории специальную визу, потому что они не входят в Шенгенскую зону.

Напомним, Франция уже открыла границы для всех типов путешествий украинцев – при наличии полного курса прививки одной из вакцин, утвержденных регулятором ЕС, или свежего негативного теста.