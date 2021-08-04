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Франция разрешила гражданам Украины – владельцам биометрических паспортов и с прививкой от коронавируса путешествовать в свои заморские территории без специальной визы.

Об этом сообщило посольство Франции в Украине.

«Отличная новость: украинцам с биометрическим паспортом и полным курсом вакцинации больше не нужна виза для поездки во французские заморские территории. Это подтверждает динамизм наших туристических обменов», – заявили в посольстве.

 

 

Иностранцам раньше требовалось получить для поездки во французские заморские территории специальную визу, потому что они не входят в Шенгенскую зону.

Напомним, Франция уже открыла границы для всех типов путешествий украинцев – при наличии полного курса прививки одной из вакцин, утвержденных регулятором ЕС, или свежего негативного теста.

 
ForUm

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