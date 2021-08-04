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В Ялте возбудили уголовные дела против двух Свидетелей Иеговы — Дарьи Кузьо и Петра Жильцова. Кузьо избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, Жильцова после суток в изоляторе временного содержания отправили под домашний арест. Об этом сообщает Крымская солидарность.

Так называемое Главное следственное управление Следкома России по Крыму и Севастополю вменяет 33-летнему Петру Жильцову статьи об организации деятельности экстремистской организации (часть 1 статьи 282.2 УК РФ) и финансировании экстремистской деятельности (часть 1 статьи 282.3 УК РФ). Наказание по этим статьям предусматривает как крупные штрафы, так и лишение свободы на срок до десяти лет лишения свободы.

Дарье Кузьо вменяется статья о финансировании экстремистской деятельности (часть 1 статьи 282.3 УК России).

Отмечается, что ранее Жильцов проходил в качестве свидетеля по «делу» другого жителя Крыма — Тараса Кузьо (супруга Дарьи Кузьо), который обвинялся по тем же статьям. Он также содержится под домашним арестом.

Как известно, 20 апреля 2017 г. Верховный суд РФ признал «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории РФ. 16 августа 2017  Министерство юстиции РФ внесло крымские ячейки «Свидетелей Иеговы» в список экстремистских организаций.
ForUm

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