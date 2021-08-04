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Черкасская полиция просматривает видео из камер наблюдения вдоль всего пути колонны байкеров и автомобиля с молодой парой местных жителей, чтобы установить всю полноту картины конфликта, который привел к избиению мужчины и женщины приезжими байкерами.

Об этом Укринформу рассказала пресс-офицер Черкасской полиции Зоя Вовк.

«Мы просматриваем все видео с момента начала конфликта. Хотим иметь всю полноту картины. Устанавливаем местонахождение активных участников драки. Думаю, через несколько дней всю эту работу закончим. Уголовное производство переквалифицировано на часть 4 статьи 296 Уголовного кодекса - хулиганство. Это грубое нарушение общественного порядка с применением предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений. Предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет», - сказала она.

В минувшие выходные в Черкассах произошла драка. Группа байкеров, которые приехали в Черкассы на фестиваль «Дахновская Сечь», жестоко избили молодую пару и изуродовали их автомобиль. Молодые люди оказались в больнице с многочисленными травмами.

По словам потерпевших, байкеры разозлились, когда автомобиль обогнал их по дороге. Они плевались и пытались бить машину железными цепями.

Сами байкеры утверждают, что автомобиль неожиданно вклинился в их колонну и несколько раз провоцировал аварийную ситуацию. Только чудо спасло мотоциклистов от падения. К тому же пара из автомобиля пыталась обрызгать байкеров слезоточивым газом.

Байкерский фестиваль «Дахновская Сечь» состоялся в Черкассах уже в девятый раз. До сих пор никаких конфликтов между местными жителями и приезжими мотоциклистами не было.
ForUm

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