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В пгт Кегичевка Красноградского района при выгрузке зерна произошло опрокидывание грузового автомобиля ГАЗ с зерном, в результате чего произошло повреждение газового оборудования с последующим горением, сообщила ГосЧС Харьковщины.

К месту происшествия прибыло отделение службы спасения на автоцистерне. На момент прибытия пожарных горела кабина грузовика на площади 15 кв.м. Во время происшествия погиб водитель транспортного средства, мужчина 1983 г.р.

В 14:10 пожар был локализован, а в 14:20 полностью ликвидирован. Все обстоятельства трагического происшествия устанавливаются.
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