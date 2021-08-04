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В Ингульском районе Николаева трое ребят спасли на воде 60-летнюю женщину, сообщает ГосЧС.

«Событие произошло у меня на глазах. Мы с подругой отдыхали на берегу реки Ингул, недалеко от водно-гребной базы, на которой тренируются дети на байдарках и каноэ - это около Аляудского моста в Ингульском районе Николаева. Людмила пошла в воду и ей стало плохо. Трое ребят, которые купались неподалеку, заметили это, подплыли к ней и вытащили на берег. Все могло быть иначе, но дети спасли жизнь человека, и они настоящие герои!» - подчеркнула подруга спасенной Надежда.

Спасатели Главного управления ГосЧС Украины в Николаевской области встретились с Иваном Комаровым (13 лет) и Русланом Лысенко (11 лет).

«Мы пришли купаться на реку втроем. Плавали и ныряли недалеко от берега. Самый старший из нас - Воробьев Герман - ему 14 лет, очень хорошо плавает. Он заметил, что в метрах 20 от берега то появляется над водой, то исчезает голова человека, и мгновенно отреагировал. Подплыл к женщине, схватил за плечи, дотянул до берега, вынес на сушу и положил на одеяло. Мы все время его поддерживали, помогали, а когда увидели, что губы у нее белые, еще и водой кашляет, поняли, что на самом деле произошло. Надежда, подруга Людмилы, предоставила ей первую помощь и привела в чувство», - рассказали дети.

Как выяснилось, Людмиле 60 лет и она не впервые пришла сюда отдыхать. В воде ноги ей свела судорога, женщина не смогла двигаться, сразу наглоталась воды и чуть не утонула. Она искренне благодарна детям за спасение и чувствует себя удовлетворительно.

Сотрудники Главного управления ДСНС Украины в Николаевской области поблагодарили Германа, Ивана и Руслана за спасенную жизнь, вручили благодарственные письма и ценные подарки.
ForUm

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