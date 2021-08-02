Мэр Днипра Борис Филатов обязал всех подчиненных вакцинироваться.

«А если не хотят, то пусть за свои деньги каждую неделю предоставляют справку об отрицательном ПЦР ( как в мэрии Нью-Йорка ). Или увольняются», - написал он в Facebook.

«Всем вновь провакцинированным землякам будет предоставлен бесплатный проезд в городском электротранспорте и метро. Ну и в качестве плюшек будем ходить в кино бесплатно», - добавил мэр.