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Мэр Днипра Борис Филатов обязал всех подчиненных вакцинироваться.

«А если не хотят, то пусть за свои деньги каждую неделю предоставляют справку об отрицательном ПЦР ( как в мэрии Нью-Йорка ). Или увольняются», - написал он в Facebook.

«Всем вновь провакцинированным землякам будет предоставлен бесплатный проезд в городском электротранспорте и метро. Ну и в качестве плюшек будем ходить в кино бесплатно», - добавил мэр.
ForUm

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